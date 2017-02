Jarlinson Pantano è il nuovo campione colombiano a cronometro

1 Minuti per leggerlo

In Colombia si sono disputate oggi le prove a cronometro dei Campionati Nazionali e tra gli uomini a vincere è stato un nome sì di prestigio, ma non certo uno che possa rientrare nell’immaginario collettivo del cronoman puro: sul percorso di 34.5 chilometri il miglior tempo è stato realizzato dal 28enne Jarlinson Pantano, passato quest’anno alla Trek-Segafredo. Pantano ha completato la prova in 42’40” battendo di 10″ Rodrigo Contreras e di 33″ Walter Vargas, i due corridori che sono saliti sul podio con lui.

Tra le donne si è imposta per il terzo anno di fila Ana Cristina Sanabria che ha rifilato distacchi importanti alla concorrenza: Luz Tovar e Laura Lozano hanno chiuso in seconda e terza posizione staccate di 1’06” e 1’07”. Nella categoria Uomini Under23 vittoria di Julián Cardona con 30″ di vantaggio su German Chaves.