Mikel Aristi vince la 1a tappa della Tropicale Amissa Bongo, i corridori locali protestano

Arrivo in volata con il gruppo molto allungato al termine della prima frazione de La Tropicale Amissa Bongo, la corsa a tappe più importante del continente africano che si disputa in Gabon: il successo è andato al 23enne spagnolo Mikel Aristi alla prima vittoria da professionista; per la formazione francese Delko-Marseille Provence KTM si tratta della seconda vittoria stagione dopo quella conquistata appena due giorni fa da Mauro Finetto in Francia.

In seconda posizione si è piazzato il francese Tony Hurel della Direct Energie, terzo il bielorusso Stanislau Bazhkou del Minsk Cycling Club. La tappa è stata animata da una fuga di Elyas Afewerki (Eritrea) e Temesgen Buru (Etiopia) mentre il primo africano nell’ordine d’arrivo è risultato essere l’eritreo Meron Teshome (BikeAid), settimo. Da segnalare la protesta dei corridori locali contro la Federazione del Gabon a causa di alcuni premi e della scarsità dei mezzi messi a disposizione.