Dwars door West-Vlaanderen Johan Museeuw Classic 2017

Del recente passato la Dwars Door West-Vlaanderen mantiene l’ultima tappa, la Nieuwpoort-Ichtegem, che di fatto è un completo attraversamento della zona fiamminga più vicino alla costa: si parte dal mare, si arriva al confine con la Francia affrontando le asperità della zona (tra le quali il temibile Kemmelberg) e si torna indietro, per affrontare un circuito attorno a Ichtegem, mosso ma non abbastanza difficile da impedire un arrivo allo sprint, anche se il meteo previsto, con pioggia e vento intenso, favorirà una grossa selezione.

La partecipazione, viste le corse concorrenti, sarà limitata alle seconde linee del nord, sebbene siano presenti 5 formazioni del World Tour. Per un arrivo allo sprint, i favoriti sono i belgi Timothy Dupont (Veranda’s Willems) che partirà col numero 1 in virtù del successo nella frazione dell’anno scorso, Jens Debusschere (Lotto-Soudal), Jonas Vangenecthen (Cofidis), Roy Jans (Wb Veranclassic), e “lo straniero” Alexander Porsev (Gazprom-Rusvelo). Punterà più per la corsa d’attacco la Wanty-Groupegoubert, che ha trovato in Guillaume Van Keirsbulck, vincitore a Le Samyn, un solido capitano, ma per i ranghi compatti c’è anche il nostro Andrea Pasqualon che tra l’altro si presenta come unico azzurro al via.