Neox: i nuovi modelli 2017

Con 2 anni di vita, tanta esperienza accumulata e molti riconoscimenti, primo tra i quali l’Eurobike Innovation Award, Neox si affaccia al mercato del 2017 con 5 modelli rinnovati e migliorati da ogni punto di vista oltre alle nuove versioni Crosser PRO e Sporter PRO. Tecnologia avanzata e comodità perfezionata, per un utilizzo sempre più agevole e immediato.

Novità a partire dalla batteria di 48 volt, contro i 36 dei precedenti modelli, che garantisce una rilevante autonomia, fino ai dettagli per una maggior comodità: come la sella morbidissima – in soft athletic gel – il manubrio, regolabile e inclinabile, e le manopole più morbide e meglio calibrate rispetto ai comandi elettrici con microswitch. Altra novità la dotazione di fanali a Led anteriori e posteriori per le ore serali. Chiudono il cerchio delle innovazioni i nuovi freni a disco di 203 mm (contro i 185 mm dei modelli 2015), il nuovo display, in grado di fornire più informazioni – come i km totali, parziali e l’autonomia – e l’antifurto con codice Pin, che volendo può essere disattivato, per le soste brevi, nelle quali risulterebbe una scocciatura dover riaccendere la bici immettendo nuovamente il codice.

“Siamo entusiasti dei nuovi modelli, perfezionati in quanto a tecnologia, comodità e design”, ha commentato Il CEO Fabrizio Storti. “L’aver vinto lo scorso Eurobike Innovation Award, non è stato per noi un motivo per sederci sugli allori, bensì uno sprone, per migliorare ulteriormente i nostri prodotti e renderli sempre più competitivi, soprattutto considerando che ormai Neox è un marchio che ha visibilità e reperibilità a livello mondiale. Crediamo a tal punto nel nostro brand, che abbiamo anche iniziato ad aprire negozi diretti: il primo in Svizzera, nei pressi di Zurigo, e il secondo a Vicenza, in Piazza dei Signori, per il quale siamo prossimi a tagliare il nastro”.

Neox City

Neox City: una bicicletta trendy, elegante e di design. Pensata per la città e per chi ha l’esigenza di muoversi rapidamente tra le strade urbane, molto spesso irregolari e sconnesse tra loro. Con la City si può tranquillamente percorrere ogni tipo di pavimentazione urbana, anche se attraversata da rotaie del tram. Forcella ammortizzata, 8 rapporti al cambio, pneumatici Vittoria Tattoo di grandi dimensioni e battistrada su tutta la sezione per oltrepassare in maniera sicura ogni ostacolo. Neox City permette anche di spingersi fuori dalla città per un divertente e rilassante fine settimana.

Freni Idraulici Tektro Auriga Nero, disco ant. 203 mm e post. 185 mm

Pneumatici Vittoria TATTO Light (26″, 27.5″)

Cambio NEOX F8.11 elettrico con inserimento rotativo

Motore Brushless NEOX FL80S 48 V integrato nel gruppo cambio con Potenza di 500 Watts limitata a 250

Batteria NEOX, Ioni di Litio, celle Panasonic integrata estraibile. Energia 500 Wh. Voltaggio 48 Volt

Neox Crosser



Neox Crosser è una compagna di avventura ideale per ogni tipo di terreno. Le sue caratteristiche si adattano perfettamente alle esigenze di dinamicità e sicurezza necessarie per usare un’e-bike con qualsiasi fondo, anche sterrato ed eventualmente fangoso. Qualità dei materiali e attenta scelta delle dimensioni rendono la Crosser estremamente funzionale ed efficiente. Neox Crosser è infatti sinonimo di una sensazione di guida unica, dinamica e sicura. Un modello da vero e proprio “predatore” del terreno, con tutta l’intelligenza tecnica e il design tipici di Neox. Moderna e minimalista e con un’ergonomia d’eccezione garantisce un utilizzo immediato e un perfetto controllo. Nata per dominare il sentiero, come se fosse una pista.

Freni Idraulici Tektro Auriga Rosso, disco ant. 203 mm e post. 185 mm

Pneumatici Vittoria SAGUARO Rigid (26″, 27.5″, 28″)

Cambio NEOX F8.11 elettrico con inserimento rotativo e 8 rapporti sequenziali

Motore Brushless NEOX FL80S 48 V integrato nel gruppo cambio con Potenza di 500 Watts limitata a 250

Batteria NEOX, Ioni di Litio, celle Panasonic integrata estraibile. Energia 500 Wh. Voltaggio 48 Volt

Neox Sporter



Una struttura portante resistente e dinamica rende Neox Sporter senza rivali nella sua categoria. Tra prestazioni e controllo, il divertimento è assicurato. Disegnata pensando alle esigenze di uno sportivo che ama avventurarsi sui percorsi stradali, Neox Sporter è perfetta per chi vuole provare nuove sensazioni su strada e affrontare anche le salite più impegnative in completa scioltezza. Una bici robusta, naturale ed istintiva, da guidare: il tutto con uno sforzo minimo e vivendo una sensazione di vera leggerezza. Una versatilità unica, ma sempre con la “marcia” giusta. Notevole anche l’autonomia garantita dalla nuova batteria montata: fino a 145 km in modalità Eco.

Freni Idraulici Tektro Auriga Rosso, disco ant. 203 mm e post. 185 mm

Pneumatici Vittoria E-RANDO (26″, 28″)

Cambio NEOX F8.11 elettrico con inserimento rotativo e 8 rapporti sequenziali

Motore Brushless NEOX FL80S 48 V integrato nel gruppo cambio con Potenza 500 Watts limitata a 250W

Batteria NEOX, Ioni di Litio, celle Panasonic integrata estraibile. Energia 500 Wh. Voltaggio 48 Volt

Neox Urban



Un’e-bike ecologica di grande qualità costruttiva e design senza precedenti. Le caratteristiche di Neox Urban si adattano perfettamente alle esigenze di libertà e sicurezza necessarie nelle città di oggi, in totale rispetto dell’ambiente. Dinamica e leggera, permette di superare con eleganza e velocità tutti i tipici ostacoli urbani: dal traffico cittadino alle pavimentazioni dei centri storici. Forme eleganti e carattere energico, per muoversi velocemente e agilmente: le prestazioni sono assicurate da elettronica e componentistica di alta qualità. Urban è la Neox ideale per chi vive la città.

Freni Idraulici Tektro HDC 300 Nero

Pneumatici Vittoria VOYAGER (700x35C) Nero o Marrone (28″)

Cambio NEOX F8.11 elettrico con inserimento rotativo e 8 cambi sequenziali

Motore NEOX FL80S 36 V 500 Watts limitato a 250 Watts integrato nel gruppo cambio con Potenza 500 Watts limitata a 250 Watts

Batteria NEOX, Ioni di Litio, celle Panasonic integrata estraibile. Energia 378 W/h. Voltaggio 36 Volt

Neox Touring



Un’e-bike “unisex”, per un utilizzo a 360°. “Touring” rappresenta il non plus ultra della versatilità: valevole su strada, come su sterrato. Per il tempo libero, ma anche come mezzo da utilizzare per gli spostamenti di lavoro, soprattutto all’interno delle città, molto spesso pavimentate a pavé o attraversate da binari tramviari e per questo abbastanza a rischio per le normali ruote di una bici. Dotata di portapacchi-portaborse e con una posizione del tubo superiore più bassa rispetto agli standard delle bike maschili, l’ultima nata dalle Neox, si attesta di fatto come un mezzo con il quale potersi muovere, per lavoro, in modo alternativo, agile e comodo. Ma anche da utilizzare per il tempo libero, con qualsiasi fondo, stradale o sterrato che sia, con possibilità di coprire anche lunghissime distanze, grazie alla nuova batteria di 48 Volt (che garantisce un’autonomia di 120 km).

Freni Idraulici Tektro Auriga Nero, disco ant. 203 mm e post. 185 mm

Pneumatici Vittoria BOOZE Light (26″, 27.5″)

Cambio NEOX F8.11 elettrico con inserimento rotativo e 8 rapporti sequenziali

Motore Brushless NEOX FL80S 48 V integrato nel gruppo cambio con Potenza 500 Watts limitata a 250 W

Batteria NEOX, Ioni di Litio, celle Panasonic integrata estraibile. Energia 500 Wh. Voltaggio 48 Volt

Neox Crosser PRO



Neox Crosser PRO: è Il top di gamma tra le e-mtb di casa Neox. Pensata per i più esigenti e per chi vuole distinguersi. Ideale per tutti i terreni, le sue caratteristiche si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di fondo. La qualità dei materiali e l’attenta scelta degli accessori rendono la Crosser PRO una top di gamma estremamente funzionale, efficiente ed elegante.

Freni Idraulici, TRP QUADIEM-HP Grey Chrome, disco ant. 203 mm e post. 185 mm

Pneumatici Vittoria SAGUARO Rigid (27.5″)

Cambio NEOX F8.11 elettrico con inserimento rotativo e 8 rapporti sequenziali

Motore Brushless NEOX FL80S 48 V integrato nel gruppo cambio con Potenza 500 Watts limitata a 250 W

Batteria NEOX, Ioni di Litio, integrata estraibile. Energia 500 Wh. Voltaggio 48 Volt

Neox Sporter PRO



Neox Sporter PRO: top di gamma Neox tra le versioni stradali. Disegnata pensando alle esigenze di uno sportivo che ama distinguersi e che desidera avventurarsi sui percorsi stradali, provando sensazioni uniche. Una bici elegante dalla doppia livrea colorata, che rende unici, come unico è questo modello. Notevole anche l’autonomia garantita dalla nuova batteria montata: fino a 145 km in modalità Eco.

Freni Idraulici, TRP QUADIEM-HP Grey Chrome, disco ant. 203 mm e post. 185 mm

Pneumatici Vittoria E-RANDO 700X38C (28″)

Cambio NEOX F8.11 elettrico con inserimento rotativo e 8 rapporti sequenziali

Motore Brushless NEOX FL80S 48 V integrato nel gruppo cambio con Potenza 500 Watts limitata a 250 W

Batteria NEOX, Ioni di Litio, integrata estraibile. Energia 500 Wh. Voltaggio 48 Volt

