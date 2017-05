Bryan Coquard è sul mercato, non rinnoverà con la Direct Energie

1 Minuti per leggerlo

Con un’intervista abbastanza insolita attraverso i canali ufficiali della squadra, Bryan Coquard ha annunciato l’intenzione di non rinnovare il contratto che lo lega alla Direct Energie fino alla fine della stagione 2017: il 25enne velocista transalpino, quattro vittorie all’attivo quest’anno, sarà quindi un nome molto interessante che animerà il ciclomercato per l’annata 2018.

Bryan Coquard è passato professionista con la squadra di Jean-René Bernaudeau nel 2013 arrivando direttamente dal vivaio della Vendée U ed in questo periodo ha conquistato 32 successi. «Non è stata una decisione facile da prendere – ha dichiarato Coquard – ma volevo farlo presto per non penalizzare la squadra. Voglio provare cose nuove, dare un nuovo slancio alla mia carriera: sono qui da tanti anni e questa squadra mi ha dato tanto, adesso sento che la ricerca della prestazione passa attraverso un cambio di squadra».