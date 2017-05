Giornataccia alla Ronde de l’Isard: prima tappa cancellata

2 Minuti per leggerlo

È una delle corse più prestigiose riservate agli under 23. Ma la Ronde de l’Isard 2017 non è partita con il piede giusto: la frazione inaugurale, prevista fra Samatan e Boulogne sur Gesse, è stata infatti annullata a causa di una serie di inconvenienti che l’hanno caratterizzata.

Sin dal mattino una fitta pioggia ha bagnato la carovana. Che, attorno al km 50, ha visto una caduta frazionare il gruppo; primo a scivolare l’olandese Martijn De Jong (SEG Racing Academy) che ha colpito una vettura posizionata a bordostrada ma in senso contrario rispetto all’ordine di marcia e in maniera pericolosa.

Con il giovane neerlandese, che è incocciato col volto sull’asfalto ma che, stando alle notizie, non ha gravi ferite, sono scivolati altri colleghi. Le ambulanze hanno dovuto prendere in carico diversi caduti, fortunatamente senza gravi conseguenze. La giuria ha quindi neutralizzato la corsa fino al ritorno a condizioni di sicurezza normali.

L’attesta per il ritorno dei mezzi sanitari si è a lungo protratta, con i corridori rimasti a prendere l’acquazzone per circa una mezz’oretta. Alcuni atleti si sono però rifiutati di ripartire, considerando non adeguate le condizioni di sicurezza e infreddoliti e inzuppati dalle avverse condizioni meteo. Dopo una trattativa, la gara era pronta a ripartire.

Tuttavia un nuovo peggioramento delle condizioni meteo ha fatto scegliere alla giuria di concludere anzitempo la prova, annullando la tappa. Domani nuova giornata con la Salies du Salat-l’Hospice de France di 147 km, con tanto di arrivo in salita.