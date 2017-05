Parte la nuova Paris – Arras con una volata di Hennessy

Nuova veste per la corsa dilettantistica francese Paris-Arras, che ora prende la denominazione di A Travers les Hauts de France-Trophée Paris Arras Tour. La prima, breve tappa da Marquion a Gouy-sous-Bellonne, tutta nel Pas de Calais, si è conclusa in volata

A vincere è stato il britannico Jacob Hennessy, in corsa con la nazionale, quest’anno già impostosi alla Gent-Wevelgem under 23; secondo posto per l’australiano Robert Stannard (Mitchelton-Scott), terzo per il francese Jordan Levasseur (Armée de Terre), quindi a seguire il belga Joeri Stallaert (Cibel-Cebon). Hennesy ripartirà domani nella Lallaing-Merlimont di 199 km con la maglia di leader della generale.