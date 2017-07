Niente Vuelta per Tom Dumoulin, che torna in gara a San Sebastián

1 Minuti per leggerlo

Cambio di programma per Tom Dumoulin. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, diversamente da quanto preventivato nei mesi scorsi, disputerà solo un grande giro nel 2017. Questo vuol dire che l’olandese non prenderà parte alla Vuelta a España, che partirà sabato 19 agosto e nella quale il ventisettenne non avrebbe comunque curato la classifica.

A rappresentare il Team Sunweb nella prova spagnola saranno, come dichiarato dal general manager Iwan Spekenbrink, Wilco Kelderman e il giovane debuttante Sam Oomen. Il corridore di Maastricht tornerà alle corse sabato 29 alla Clásica de San Sebastián, prima di concentrarsi sul Binck Bank Tour (ex Eneco).

Il suo grande obiettivo per la parte conclusiva di stagione è il Mondiale a cronometro di Bergen, con un percorso accidentato perfetto per lui. Vi arriverà dopo aver disputato, nella prima decade di settembre, le due prove canadesi del World Tour (GP de Québec e GP de Montréal).