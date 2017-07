Tour de Wallonie 2017

Il percorso disegnato dagli organizzatori la tradizionale formula delle cinque tappe in linea. Come la tradizione vuole, le frazioni strizzano l’occhio ai classicomani adatti alle prove mosse (che non a caso sono anche dette vallonate); la prima, la seconda e la quinta tappa sono a loro dedicate. Se la quarta sarà preda dei velocisti, la terza si propone come ago della bilancia; nei 40 km conclusivi non si trova mai pianura e l’arrivo è posto sull’impegnativo strappo di Houffalize.

Sono sei le formazioni World Tour in gara; fra di loro manca, a sorpresa, la Quick Step Floors, per la prima volta assente. Il tifo casalingo va dunque tutto sulla Lotto Soudal; la quale punta soprattutto sugli uomini veloci come Jasper De Buyst e Moreno Hofland, con il solo Jelle Vanendert a curare la classifica. Nel Team Lotto NL-Jumbo Lars Boom e Juan José Lobato cercano di battere qualche colpo dopo una prima parte di stagione sottotono.

Nel BMC Racing Team, per cui sarà della partita anche Manuel Quinziato, ha in Jempy Drucker e nei giovani Floris Gerts e Dylan Teuns le migliori cartucce. Baptiste Planckaert sarà, con Matvey Mamykin, la migliore opzione per il Team Katusha-Alpecin. Rimangono i due team francesi: l’AG2R La Mondiale si affida a Samuel Dumoulin e Alexis Gougeard, la FDJ su Anthony Roux.

Ben undici le Professional, a cominciare da quelle di casa. Se la spuntata Veranda’s Willems-Crelan si affida a Timothy Dupont, la Wanty-Groupe Gobert ha in Jérôme Baugnies e Xandro Meurisse due carte per la classifica mentre nel gruppo ci sarà spazio anche per l’italiano Simone Antonini. La vallone WB Veranclassic Aqua Protect vuole essere grande protagonista. E Kévyn Ista, Justin Jules, Alex Kirsch e Maxime Vantomme sono un quartetto da tenere d’occhio. Il solito Bert Van Lerberghe prova a non far sfigurare una Sport Vlaanderen-Baloise un po’ in disarmo.

Tra le altre, il nome più prestigioso è quello di Bryan Coquard, che guida la Direct Énergie. Anche le altre tre compagini francesi del secondo livello sono in gara nella manifestazione vallone. La Cofidis, Solutions Crédits spera in un colpo di coda dei belgi Michael Van Staeyen e Jonas Vangenechten; la Delko Marseille Provence KTM ha Romain Combaud e Julien El Fares come migliori opzioni mentre Maxime Daniel e Boris Vallée sono quelle della Fortuneo-Oscaro.

Fra gli altri nomi, Lasse Norman Hansen per la Aqua Blue Sport, Roman Maikin per la Gazprom-RusVelo e Coen Vermeltfoort per la Roompot-Nederlandse Loterij. Tre infine le Continental, che possono raccogliere qualcosa di importante.