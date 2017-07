Anche nel 2018 la Androni Sidermec utilizzerà bici Bottecchia

Anche nella prossima stagione agonistica, i corridori della Androni Giocattoli Sidermec pedaleranno su biciclette Bottecchia. L’accordo fra la formazione torinese e l’azienda veneziana è stato ufficializzato quest’oggi da parte del team diretto da Gianni Savio, che dichiara: «Sono molto soddisfatto per il rinnovo per l’alta qualità e la totale affidabilità dei telai. Quest’anno la partnership ha finora fruttato 16 vittorie».

Diego Turato, amministratore unico della Bottecchia, aggiunge: «Sono entusiasta dei risultati ottenuti dal team in sella alle nostre bici. Confermo il nostro impegno anche per la prossima stagione per raggiungere successi ancor più ambiziosi, grazie anche allo sviluppo tecnico e innovativo. Bottecchia in passato ha scritto pagine importanti del Ciclismo italiano e mondiale ed è nostro obiettivo continuare a farlo».