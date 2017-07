Ufficiale, Danilo Celano è un corridore della Caja Rural: esordio alla Vuelta a Burgos

La formazione spagnola Caja Rural-Seguros RGA ha annunciato oggi ufficialmente l’ingaggio di Danilo Celano, 27enne scalatore lucano che quest’anno ha stupito tutti con il successo per distacco al Giro dell’Appennino finendo poi ottavo nella classifica generale finale del Tour of the Alps. La notizia aveva trovato conferme già nel mese di giugno, ma solo adesso la squadra ha confermato l’ingaggio: Celano, che lascia l’Amore&Vita dopo un anno e mezzo, ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2018.

L’esordio di Danilo Celano con la nuova maglia della Caja Rural avverrà in Spagna alla Vuelta a Burgos, corsa che si svolgerà dall’1 al 5 agosto e che proporrà arrivi in salita a Picón Blanco e Lagunas de Neila. A seguire nel mese di settembre Celano sarà al via delle classiche del calendario italiano che vedranno la partecipazione dei verdi di Navarra. Dalla squadra nessun accenno ad una partecipazione alla Vuelta a España, come dicevano le voci del mese scorso, probabilmente per il fatto che un corridore proveniente da una squadra Continental deve essere da almeno 6 mesi nel programma del passaporto biologico per poter prendere parte ad eventi del calendario World Tour.