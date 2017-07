Tour Alsace, l’ultima è di Jakobsen. In generale Hamilton supera Hagen e McNulty

Volata a ranghi compatti nell’ultima tappa del Tour Alsace, la Neuf Brisac-Dannemari di 155.3 km. Ad imporsi, per la sesta volta in stagione, è Fabio Jakobsen. Il forte velocista ventenne del SEG Racing Academy rafforza così ancora la sua candidatura per il passaggio al professionismo.

Battuti, nell’ordine, il norvegese Kristoffer Skjerping (Joker-Icopal), il britannico Ethan Hayter (Gran Bretagna) e i belgi Gianni Vermeersch (Beobank-Corendon) e Jasper Philipsen (BMC Development Team).

Non è cambiato nulla in classifica, per cui sull’albo d’oro il nome che compare è quello di Lucas Hamilton. Il forte australiano, qui in gara con la propria nazionale, sale sul podio con il norvegese Karl Fredrik Hagen (Joker-Icopal) e lo statunitense Brandon McNulty (Stati Uniti), distanti rispettivamente 9″ e 20″.

Quarto a 21″ il belga Steff Cras (BMC Development Team), quindi a seguire i britannici del Team Wiggins Scott Davies a 26″ e James Knox a 39″, il francese Fabien Schmidt (Côtes d’Armor-Marie Morin) a 44″, lo svizzero Colin Stüssi (Team Roth) a 53″, l’australiano Jai Hindley (Australia) a 1’03” e il belga Thomas Vereecken (Lotto Soudal under 23) a 1’23”.