Tour of Utah 2017

Solo due (forse tre, se la prima tappa viene affrontata senza lo spirito battagliero) le giornate per gli uomini veloci; per il resto, un festival di salite. Con la cronoscalata di Brighton e l’arrivo in discesa di Bountiful, sono due le frazioni di alta montagna. Prima a Snowbasin poi, sabato, la minitappa con due salite lunghe e complicatissime, la seconda che porta a Snowbird Resort. Per voler succedere nell’albo d’oro all’assente Lachlan Morton, qui non si può perdere terreno.

Solo un team World Tour in gara; si tratta del BMC Racing Team, guidato dagli yankee Brent Bookwalter e Joey Rosskopf. Da seguire anche il giovane Kilian Frankiny. Sei invece le Professional, fra cui due italiane. La Bardiani CSF porta Vincenzo Albanese, Giulio Ciccone e Luca Wackermann; la Nippo-Vini Fantini si affida a Marco Canola e Ivan Santaromita, con l’esperienza di Alan Marangoni a dirigere le operazioni.

Punta molto sulla gara di casa la UnitedHealthcare con Janier Acevedo e Gavin Mannion, quest’ultimo in gran forma. La Caja Rural-Seguros RGA conta su Chris Butler, a lungo ai box questa stagione; la Israel Cycling Academy spera nelle volate di Guillaume Boivin e Mihkel Räim. Nel Team Novo Nordisk anche un azzurro, il veronese Umberto Poli.

Come sempre accade oltreoceano, attenzione massima alle squadre Continental. Nella Jelly Belly p/b c’è una vecchia conoscenza come Serghei Tvetcov; e che dire dell’eterno (anni 41) Francisco Mancebo, che guida la Hangar 15 Bicycles con Steve Fisher e Rob Squire. Molto interessante la Rally Cycling di Rob Britton, Evan Huffman e Sepp Kuss, così come la Axeon Hagens Berman. In questo caso, occhi puntati su Chris Lawless, Jhonatan Narvaez e soprattutto Neilson Powless. C’è infine anche la Amore&Vita-Selle SMP con Marco Bernardinetti, Pierpaolo Ficara e Marco Zamparella.