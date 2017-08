Il vincitore del Fiandre under 23 Dunbar passa professionista con la Aqua Blue Sport

1 Minuti per leggerlo

Primo rinforzo per la Aqua Blue Sport, formazione Professional irlandese che affronterà la prossima Vuelta a España. A rimpolpare l’organico e la pattuglia degli atleti di casa nella stagione 2018 sarà Edward Dunbar; il ventenne di Banteer ha vinto quest’anno la Ronde van Vlaanderen riservata agli under 23 e si è messo in luce con la maglia della Axeon Hagens Berman.

Il neoarrivato ha affermato: «Correre per un team professionistico irlandese è un sogno che diventa realtà. Ho trascorso tre stagioni tra le Continental e sento che è il momento di salire di livello. Il programma che la Aqua Blue Sport può offrire mi ha convinto nello scegliere questa destinazione».