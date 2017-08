Il primo acquisto della Movistar è l’argentino Eduardo Sepúlveda

Il 26enne argentino Eduardo Sepúlveda è il primo rinforzo ufficiale della Movistar in vista della prossima stagione: dopo cinque anni con la maglia della formazione Professional francese Fortuneo-Oscaro (prima Bretagne-Séché), Sepúlveda farà quindi il grande passo approdando per la prima volta in una squadra World Tour. Il corridore argentino ha firmato un contratto per due stagioni fino a tutto il 2019.

Nella sua carriera, Eduardo Sepúlveda ha conquistato tre vittorie da professionista, la Classic Sud Ardèche e il Tour du Doubs in Francia nel 2015 e il tappone di Cerro El Amago al Tour de San Luis 2016: si tratta di un corridore completo, bravo anche in salita, che vanta buoni piazzamenti nelle corse a tappe e tre partecipazioni al Tour de France.