Il sudafricano Nicholas Dlamini passerà professionista con la Dimension Data

Dalle township di Città del Capo al World Tour: questo il percorso di Nicholas Dlamini, ciclista sudafricano classe 1995 che dopo tre anni nella formazione satellite Dimension Data for Qhubeka nel 2018 farà il grande salto tra i ranghi del Team Dimension Data. Dlamini avrà l’opportunità di assaggiare il ciclismo professionista correndo come stagista proprio con il Team Dimension Data in questo finale di stagione: al Giro d’Italia Under23 è stato uno dei corridori più combattivi e ha conquistato così la maglia di miglior scalatore con 67 punti, 34 in più di Sivakov, ma in prospettiva potrebbe diventare un corridore molto completo essendo anche veloce allo sprint.