Europei, domani tocca a donne élite e uomini under 23 – Le startlist

La quarta giornata dei Campionati europei su strada prevede due prove in linea. Al mattino toccherà agli uomini della categoria under 23, che si sfideranno sulla distanza di 160.8 km. Tra i 157 atleti al via anche i sei azzurri, ossia Edoardo Affini, Simone Bevilacqua, Imerio Cima, Giovanni Lonardi, Matteo Moschetti e Alessandro Pessot. La lista di partenza della prova in linea maschie under 23 ai Campionati Europei 2017.

Al pomeriggio, a partire dalle 14, toccherà alle atlete della categoria élite. Per le 97 iscritte una sfida sui 120.6 km del percorso danese; sono otto le ragazze italiane, ossia Marta Bastianelli, Giorgia Bronzini, Maria Giulia Confalonieri, Simona Frapporti, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin, Ilaria Sanguineti e Anna Zita Maria Stricker. La lista di partenza della prova in linea femminile élite ai Campionati Europei 2017.