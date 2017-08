Antwerpse Havenpijl, vittoria all’olandese De Kleijn. Sul podio Tanfield e Livyns

Fuga a cinque nella Antwerpse Havenpijl, disputata lungo la distanza di 168 km attorno alla nota città fiamminga. Ad imporsi è stato Arvid De Kleijn, ventitreenne del Baby Dump Cycling Team. Per l’olandese si tratta della seconda vittoria stagionale, dopo quella conquistata durante il Tour du Loir et Cher.

Sul secondo gradino del podio sale il britannico Harry Tanfield (Bike Channel Canyon) mentre sul terzo il belga Arjen Livyns (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice). Quarto posto per il britannico Jacob Scott (An Post-Chainreaction) mentre quinto il moldavo Cristian Raileanu (Team Differdange-Losch), a lungo visto in azione in Italia tra i dilettanti.

Completano la top 10 l’olandese Robin Lowik (Vlasman Cycling Team), il belga Jens Reynders (Leopard Pro Cycling), il tedesco Jan Brockhoff (Leopeard Pro Cycling), l’olandese Abe Celi (Baby Dump Cycling Team) e il belga Stijn De Bock (Cibel-Cebon).