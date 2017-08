Niente ciclocross per Lars Boom: l’olandese non gareggerà nella prossima stagione

Nella passata stagione ciclocrossistica Lars Boom ha disputato, fra Spagna, Belgio e Paesi Bassi, sette prove sul fango. Nel prossimo autunno/inverno l’olandese diserterà completamente gli appuntamenti del suo amato fuoristrada. Il motivo che il campione del mondo di Treviso 2008 preferisce concentrarsi interamente sulle gare su strada.

In una dichiarazione a telesport.nl, il corridore del Team Lotto NL-Jumbo dichiara: «Lo scorso inverno ho affrontato poche gare nel ciclocross. Tuttavia questa partecipazione anche se ridotta ha avuto riflessi sulla stagione su strada, in particolar modo su quella delle classiche. Il prossimo anno voglio dare il meglio di me nelle prove sul pavé, per cui ho deciso di mettere da parte il ciclocross».