FantaVuelta a España: minimo 13.500 euro in premi!

Tornano i giochi di Zweeler: come al solito montepremi da favola per i migliori FantaTeamManager del ciclismo

La FantaVuelta a España (15+5) 2017 inizierà domenica 20 agosto 2017 alle 12.43.

Per formare una squadra ogni giocatore deve scegliere 15 corridori e 5 corridori di riserva. Se un corridore non comincia in una tappa, allora la prima riserva ne prende il posto. I punti del corridore che si è ritirato rimarranno nel totale dei tuoi punti, e i punti del corridore di riserva conteranno solo dall’inizio della prossima tappa.

Iscriversi al FantaVuelta a España (15+5) costa 7 euro per squadra e comincerà con un montepremi minimo di 13.500 euro. Il premio per il vincitore della classifica generale (226 premi previsti) sarà di 751 euro.

Per ogni tappa si possono vincere fino a 175 euro (60, 40, 25, 20, 15, 10, 5).

Il “Jackpot 0 punti” per questo gioco è di 2.000 euro! Le squadre con meno punti potranno inoltre dividersi 175 euro (60, 40, 25, 20, 15, 10, 5).

La FantaVuelta a España (budget) 2017 inizierà sabato 19 agosto 2017 alle 17.30.

Hai a disposizione un budget di 230 milioni di euro per comprare 17 ciclisti della formazione titolare e 42 milioni per comprare 3 riserve. Puoi ottenere punti in ogni tappa e nella classifica generale.

Quando un ciclista non parte in una tappa la prima riserva prenderà il suo posto. I punti del ciclista ritirato rimarranno nel tuo totale mentre i punti della riserva conteranno a partire della tappa successiva al ritiro del titolare. Fai attenzione che se un ciclista non è presente nell’elenco dei partenti quando il gioco inizia non verrà sostituito.

Il gioco costa 15 euro per squadra e inizierà con un montepremi minimo di 4.000 euro. Il primo premio per la classifica generale (60 premi) sarà di 521 euro.

CLICCA QUI PER REGISTRARTI SUBITO!

Perché giocare al FantaCiclismo?

Il tuo coinvolgimento con il ciclismo aumenterà ulteriormente. Non tiferai solo per il tuo idolo, ma per 20 o più ciclisti che dovranno correre bene per te.

Con soli 7 euro avrai ore extra di divertimento prima dell’inizio della gara e molte altre durante l’intera Vuelta a España.

Se sarai in grado di battere gli altri fanta giocatori (ci sono 226 premi per la Classifica Generale), vincerai bei premi in denaro!

Puoi vincere migliaia di euro con soli 5 euro nel Fanta Vuelta a España Road to Bergen. Clicca qui per maggiori informazioni!

Zweeler Fantasy Sports Games organizza diversi giochi per la Vuelta a España e così potrai seguire il ciclismo con ancora più passione!