Il francese Romain Lemarchand annuncia il ritiro immediato

In una dichiarazione rilasciata al quotidiano La Provence, il francese Romain Lemarchand annuncia il suo ritiro dall’attività agonistica. Il trentenne parigino, figlio dell’ex corridore François, ha iniziato la sua carriera tra gli élite nel 2010 con la Auber 93 prima di un biennio alla AG2R La Mondiale, seguito da un altro biennio alla Cofidis. Nel 2015 l’esperienza all’estero con la Cult Energy, a cui ha fatto seguito quella con lo Stölting Service Groupe.

Da questa stagione è tornato in patria con la Delko Marseille Provence KTM, con cui ha però gareggiato poco a causa di un infortunio patito ad inizio stagione. La decisione di terminare la carriera è stata presa dopo il campionato nazionale dello scorso giugno, con la rescissione con il team provenzale avvenuta ad inizio agosto.

Campione nazionale a cronometro under 23, Lemarchand non ha partecipato a grandi giri e non ha ottenuto alcuna vittoria da professionista.