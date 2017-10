Tacx Pro Classic 2017

Corsa totalmente pianeggiante, e come poteva essere diversamente dato che siamo nei Paesi Bassi? E proprio nella parte nord del paese. Da Middelburg, già teatro del Giro d’Italia, a Neeltje Jans, già arrivo del Tour de France. Lo stesso arrivo della tappa della Grande Boucle 2015, quella dei ventagli. Ecco che quindi viene fuori quello che sarà, quasi certamente, il grande protagonista, ossia il vento.

Sono tre le squadre World Tour al via. Il Team LottoNL-Jumbo fa gli onori di casa presentando Dylan Groenewegen, al cui servizio ruota l’intero roster. Punta sullo sprint anche la Lotto Soudal con Moreno Hofland e Tosh Van der Sande. Il BMC Racing Team dà una chance allo stagista Bram Welten, che potrebbe lottare per la vittoria: in gara anche Silvan Dillier e Ben Hermans.

Tra le sette Professional la meglio fornita pare la locale Roompot-Nederlandse Loterij con Pim Ligthart e Taco van der Hoorn. La Wanty-Groupe Gobert risponde con Kenny Dehaes e Wesley Kreder, mentre la WB Veranclassic si affida a Roy Jans e Maxime Vantomme. Bert Van Lerberghe guida per l’ultima volta la Sport Vlaanderen-Baloise prima di migrare alla Cofidis, oggi capitanata da Dimitri Claeys e, perché no, da Hugo Hofstetter. Chiamati a riscattare un anno con più ombre che luci sono Thomas Boudat (Direct Énergie) e Aidis Kruopis (Veranda’s Willems-Crelan).

Il resto del panorama è composto dai team Continental. Tra di loro alcuni nomi interessanti come Arvid De Kleijn (Baby Dump Cyclingteam), Luuc Bugter (Delta Rotterdam), Joeri Stallaert (Cibel-Cebon), Julius van den Berg (SEG Racing Academy), Joey van Rhee (Destil-Jo Piels), Maarten van Trijp (Metec-TKH). Tre gli italiani impegnati, ossia il lombardo Edoardo Affini (SEG Racing Academy), il toscano Simone Antonini (Wanty-Groupe Gobert) e il romagnolo Manuel Senni (BMC Racing Team).