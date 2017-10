Niente Cofidis a Putte Kapellen: la Wanty ringrazia e vince l’Europe Tour

1 Minuti per leggerlo

La Nationale Sluitingprijs-Putte Kapellen di domani rappresenta l’ultima delle 273 prove facenti parte del calendario UCI Europe Tour 2017. Il testa a testa per la vittoria nell’ambita classifica a squadre si è però definitivamente risolto sabato, alla Tacx Pro Classic.

Per il secondo anno di fila la formazione campione risponde al nome della Wanty-Groupe Gobert. La compagine belga ha effettuato il decisivo sorpasso sulla Cofidis settimana scorsa alla Famenne Ardenne Classic, conquistando grazie al sesto posto di Xandro Meurisse, quei 40 punti necessari per tornare in vetta.

Con il nuovo aggiornamento del ranking pubblicato oggi la Wanty-Groupe Gobert conduce con 3200 punti contro i 3169 della Cofidis, Solutions Crédits. Si può tuttavia assegnare in anticipo la vittoria in quanto la compagine transalpina ha confermato la sua assenza alla prova che chiude il calendario continentale, non provando a inseguire un riconoscimento da loro mai conquistato.

Fondamentale per il successo belga la strepitosa settimana italiana di fine settembre, con la vittoria con Martin del Giro della Toscana e con Pasqualon della Coppa Sabatini.