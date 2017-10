Rinforzo d’esperienza per la EF-Drapac: ritorna Matti Breschel

Dopo una sola stagione, per altro ampiamente deludente, in maglia Astana Pro Team, Matti Breschel cambia squadra. Il danese tornerà a vestire la divisa della EF-Drapac, già indossata nel 2016. Il trentatreenne ha siglato un contratto annuale e, come di consueto, si focalizzerà soprattutto sulle classiche.

Queste le parole dell’argento iridato di Geelong: «È bello tornare qui perché non me ne sarei voluto andare via la scorsa stagione. Sono felice di avere l’opportunità di ritornare. Nel 2018 la squadra sarà molto forte nelle classiche e io sarò un aiuto per Sep Vanmarcke. Sarà una bella sfida aiutarlo a vincere. ma credo sia possibile. Sulla carta siamo uno dei più forti team nelle pietre. Dopo due anni di digiuno mi piacerebbe tornare a vincere e penso che in questa squadra ci sia la possibilità».