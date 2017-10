Vuelta a Venezuela: la quarta tappa è di Leonel Quintero

Una fuga da lontano abbastanza numerosa è andata a segno nella quarta tappa della Vuelta a Venezuela: il gruppo di testa si è formato al chilometro 40, altri corridori sono rientrati sulla testa della corsa in seguito ed alla fine sono stati 13 a giocarsi la vittoria sulla salitella finale di San Felipe. Il migliore è stato l’idolo locale Leonel Quintero che si è tolto tutti di ruota negli ultimi metri, Robert Sierra è arrivato a 6″, Xavier Quevedo, Fernando Briceño e José Ramos a 10″. Il gruppo principale, dopo aver avuto un distacco in corsa anche di dieci minuti, ha recuperato nel finale chiudendo con 4’09” di ritardo.

La classifica generale resta sostanzialmente invariata ai piani alti con Yonathan Monsalve in maglia gialla seguito da Manuel Medina a 27″. Per parecchi chilometri tra i fuggitivi ha sognato Yurgen Ramirez che è stato leader virtuale della Vuelta a Venezuela: alla fine ha comunque recuperato molto in classifica collocandosi in settima posizione provvisoria a 1’21”.