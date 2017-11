Manuel Rodas vince la Vuelta a Guatemala, ultima tappa a Dorian Monterroso

Nelle ultime due edizioni si era piazzato una volta terzo ed una volta secondo, quest’anno Manuel Rodas non ha fallito l’appuntamento e ha vinto per la prima volta in carriera la Vuelta a Guatemala, riportando un corridore di casa sul gradino più alto del podio dopo ben 14 edizioni consecutive finite in mano straniere. Rodas, 33enne che corre con il team locale Decorabanos, non ha preso rischi nell’ultima frazione e s’è imposto con 1’48” sul compagno di squadra Alfredo Ajpacaja, 2’18” su Alder Torres e 4’30” su Jhonnatan De Leon: la top4 della classifica generale è tutta guatemalteca.

L’ultima frazione di questa 57esima Vuelta a Guatemala si è disputata a Città del Guatemala ed ha avuto un epilogo allo sprint. Per il team Decorabanos una giornata di grande trionfo perché ad imporsi è stato il 24enne Dorian Monterroso: battuti il colombiano Sebastian Rodas ed il solito ecuadoriano Byron Guamá, per la sesta volta tra i primi tre di tappa.