Leonardo Bonifazio migra in Francia: il ligure firma con l’AVC Aix-en-Provence

Dopo una stagione trascorsa con la maglia del Team Colpack, Leonardo Bonifazio cambia casacca, e non solo. L’imperiese, fratello maggiore di quel Niccolò in rosa alla Bahrain Merida, sbarca in Francia, per rinforzare una delle principali squadre del panorama dilettantistico transalpino. Il ventiseienne si è infatti legato all’AVC Aix-en-Provence, compagine facente parte del primo scalone del dilettantismo francese e, in oltre 90 anni di attività, ha accumulato più di 6000 vittorie.

Vincitore di sei gare nel 2017, Bonifazio così parla del trasferimento: «Il 2017 è stato un grande anno per me ma, a ventisei anni, è molto difficile passare professionista in Italia. Ho scelto quindi di scoprire un altro paese nel quale vivere nuove opportunità. Spero di continuare a vincere anche in questa esperienza».