Presentata la Viris Maserati 2018: tra i nuovi Begnoni, Marengo, Puppio e Rocchi

Dopo le diciannove vittorie ottenute nel 2017, ivi compreso il titolo italiano in linea under 23 con Matteo Moschetti, la Viris Maserati L&L Sisal Matchpoint ha indirizzato l’attenzione al 2018. La compagine pavese ha rafforzato anche lo staff tecnico, con l’arrivo di Simone Bertoletti come nuovo direttore sportivo.

La rosa, invece, ha visto un cospicuo rinnovamento. Sono quindici gli acquisti, otto dei quali provenienti dalla categoria juniores: fra di loro spicca Antonio Puppio, medaglia d’argento nella cronometro juniores a Bergen. Tra i sette innesti già esperti nella categoria vi sono Gianmarco Begnoni, Francesco Castegnaro, Umberto Marengo e Nicolò Rocchi.

Questa la rosa: i confermati sono Filippo Bertone, Davide Donesana, Andrea Lucchini, Samuele Rivi e Mario Sartore. I nuovi volti sono quelli di Andrea Bartolozzi, Gianmarco Begnoni, Michael Belleri, Francesco Castegnaro, Andrea Cesaro, Daniele Donesana, Davide Ferrari, Sebastiano Mantovani, Umberto Marengo, Andrea Micheletti, Gabriele Moreni, Riccardo Moro, Antonio Puppio e Nicolò Rocchi.