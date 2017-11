Una giovane spagnola per la Servetto-Giusta: in arrivo Rosalia Ortíz

Arriva dalla Spagna e direttamente dalla categoria juniores un nuovo rinforzo della Servetto-Giusta: la formazione femminile piemontese ha messo sotto contratto per la prossima stagione la 18enne Rosalia Ortíz, proveniente dal team basco Sopela-Ugeraga. La Ortíz è originaria di Fuenlabrada e nelle categorie giovanili si è messa in mostra sia su strada che sugli sterra del ciclocross: «Sono davvero entusiasta di debuttare nella massima categoria con la prestigiosa casacca del Team Servetto Giusta AluRecycling… è un sogno che si avvera! Darò il massimo per mostrare a tutti il mio valore, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura!»