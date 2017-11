Ecco il Tour of the Alps 2018: la chiusura sul percorso iridato di Innsbruck

È stato presentato quest’oggi a Milano il Tour of the Alps 2018. La quarantaduesima edizione dell’ex Giro del Trentino si disputerà dal 16 al 20 aprile e, come di consueto, rappresenterà l’ideale cammino di avvicinamento al Giro d’Italia. Saranno venti le squadre al via, la cui identità verrà svelata a gennaio. È stata anticipata la presenza del Team Sky detentore del titolo.

In totale, dunque, cinque giornate per 714.3 km, 13100 metri complessivi di dislivello e 10 gran premi della montagna. Diversamente dal 2017, il percorso partirà da sud per poi risalire l’Euregio. La prima tappa vedrà la partenza ad Arco e si concluderà a Folgaria, in pieno altopiano cimbro. Da Lavarone il giorno seguente si riparte per l’unico arrivo in salita: dopo il Passo del Redebus si arriverà sull’Alpe di Pampeago.

La terza frazione, con il via da Ora e l’arrivo a Merano, presenta i passi della Mendola e di Palade nella prima parte di gara. Il giorno dopo, da Chiusa, si sbarca in terra austriaca a Lienz. L’ultimo giorno, da Rattenberg, il tracciato si snoderà in parte sul percorso iridato di Innsbruck.

Questo l’elenco delle tappe e le relative altimetrie

Lunedì 16 aprile. prima tappa: Arco – Folgaria (134.6 km)



Martedì 17 aprile. seconda tappa: Lavarone – Alpe di Pampeago (145.5 km)



Mercoledì 18 aprile. terza tappa: Ora – Merano (138.3 km)



Giovedì 19 aprile. quarta tappa: Chiusa – Lienz (134.3 km)



Venerdì 20 aprile. quinta tappa: Rattenberg – Innsbruck (161.6 km)