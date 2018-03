A Giovanni Lonardi lo sprint della Popolarissima di Treviso

La Popolarissima vede anche quest’anno la Zalf Euromobil Desirée Fior vincente, col suo nuovo alfiere, Giovanni Lonardi. Il velocista della Valpolicella, già vincente quest’anno al Memorial Polese, ha messo le sue ruote davanti a tutti nell’internazionale che si corre a Treviso battendo un corridore più esperto e navigato come Filippo Fortin, da quest’anno in forza all’austriaca Team Felbermayr, di mezza bicicletta; exploit in terza posizione per il secondo anno Nicolas Dalla Valle (C0lpack). Il tutto al termine di una corsa come sempre molto chiusa e tirata, nonostante il maltempo, che ha visto gli uomini del Cycling Team Friuli come i più impegnati a tentare una soluzione alternativa alla volata, tentando addirittura la fuga a tre con Massimo Orlandi ed i fratelli Mattia e Davide Bais.