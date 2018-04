Adriatica Ionica Race, annunciate le squadre al via: in gara 5 team World Tour

1 Minuti per leggerlo

In occasione della presentazione della Adriatica Ionica Race, neonata corsa a tappe in programma dal 20 al 24 giugno fra Veneto e Friuli Venezia Giulia (a questo link tutte le in formazioni sul percorso), è stata comunicata l’identità delle formazioni che prenderanno parte all’appuntamento curato dall’organizzazione presieduta da Moreno Argentin.

Presenti cinque formazioni World Tour, ossia Bahrain Merida, Quick Step Floors, Team Dimension Data, Trek-Segafredo e UAE Team Emirates. A esse si aggiungono nove team Professional: Androni Giocattoli Sidermec, Aqua Blue Sport, Bardiani Csf, CCC Sprandi Polkowice, Gazprom-RusVelo, Israel Cycling Academy, Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini, Roompot-Nederlandse Loterij e Wilier Triestina-Selle Italia.