Presentato il percorso dell’Adriatica Ionica Race 2018

Presso la sede della Giunta della Regione Veneto, a Venezia, è stato presentato il percorso della prima edizione della Adriatica Ionica Race, corsa a tappe di 5 giorni in programma dal 20 al 24 giugno prossimi. La prova, organizzata da Moreno Argentin, si snoderà trra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con un breve sconfinamento in Trentino.

Il via mercoledì 20 con una cronometro a squadre di 23.3 km da Musile di Piave, in prossimità della Ciclabile del Piave, al Lido di Jesolo. Giovedì 21 spazio ai classicomani con la Lido di Jesolo-Maser di 152.5 km, con due passaggi ad Asolo nel finale. La giornata clou sarà quella di venerdì 21 con il tappone: da Mussolente si arriva in cima al Passo Giau per 158.3 km con Passo Rolle e Passo di Valles prima degli ultimi 9.8 km al 9.3% di ascesa.

Sabato 22 terreno per velocisti nella San Vito di Cadore-Grado di 229.2 km: ma attenzione, perché nel finale, prima e dopo il passaggio ad Aquileia, verranno affrontati dei tratti di sterrato. Chiusura domenica 23 con la Grado-Trieste di 124.6 km, con un difficile circuito nel capoluogo giuliano a permettere tentativi di attacco.

Qui elenco e altimetria delle tappe

Mercoledì 20 giugno, 1a tappa: Musile di Piave-Lido di Jesolo (23.3 km, cronometro a squadre)



Giovedì 21 giugno, 2a tappa: Lido di Jesolo-Maser (152.5 km)



Venerdì 22 giugno, 3a tappa: Mussolente-Passo Giau (158.3 km)



Sabato 23 giugno, 4a tappa: San Vito di Cadore-Grado (229.2 km)



Domenica 24 giugno, 5a tappa: Grado-Trieste (124.6 km)