Gp Kranj, Daniel Auer beffa Pessot e Tivani

Si corre nel cuore della Slovenia per il Gp Kranj, appuntamento ormai classico del calendario est-europeo, tanto da essere giunto alla sua cinquantesima edizione. E come spesso capita negli appuntamenti oltre confine, ricca la presenza di italiani e di squadre italiane a darsi battaglia, specialmente Cycling Team Friuli e Trevigiani Phonix-Hemus 1896, in forza nelle prime posizioni della corsa: ma il successo è andato a un austriaco, il 24enne Daniel Auer della WSA-Pushbikers. Auer che aveva cambiato casacca all’inizio della stagione dopo aver dichiarato di non avere sufficiente spazio nel Team Felbermayr, i fatti gli danno ragione.

È stato un gruppo ristretto ad andare a giocarsi la vittoria, con Alessandro Pessot (Cycling Team Friuli) e Nicolas Tivani (Trevigiani Phonix) battuti allo sprint, assieme all’austriaco Dominic Hrinkow, della Hrinkow Advarics. Più staccati Manuel Porzner (Tirol Cycling Team, a 6″), la matricola Filippo Zana (Trevigiani Phonix, a 16″), Massimo Orlandi (Cycling Team Friuli, a 18″), Floryan Arnoult (Trevigiani Phonix, a 21″) e Jonas Rapp (Hrinkow Advarics, a 25″). Il grosso del gruppo, a 50″, è regolato ancora da un rappresentante del Cycling Team Friuli, Mattia Bais, in decima posizione.