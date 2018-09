Andrea Garosio firma una contratto per il 2019 con la Bahrain-Merida

La Bahrain-Merida ha annunciato l’ingaggio del 25enne scalatore bresciano Andrea Garosio per la stagione 2019. Garosio era già da tempo nel mirino della formazione diretta da Brent Copeland ed era stato selezionato come stagista sia nel finale del 2017 che anche quest’anno ed è quindi arrivata la “promozione” a corridore professionista a tutti gli effetti. In questo 2018 Garosio ha vestito la maglia della D’Amico-Utensilnord e recentemente si è piazzato in settima posizione nella classifica finale del Giro del Friuli Venezia Giulia: «Sono pronto a continuare ad imparare – ha dichiarato Garosio – ed a migliorarmi accanto ad alcuni dei migliori corridori del World Tour. Non vedo l’ora di iniziare, darò tutto il possibile per la squadra».