Il bronzo mondiale Alessandro Fancellu correrà nella Polartec-Kometa U23

All’indomani della medaglia di bronzo conquistata al Campionato del Mondo su strada juniores di Innsbruck, il giovane azzurro Alessandro Fancellu è stato annunciato nell’organico della Polartec-Kometa Under23, la formazione dilettantistica gestita dalla Fundación Alberto Contador, da non confondersi con la formazione Continental che quest’anno ha lanciato Matteo Moschetti. «Quando la Polartec-Kometa mi ha contattato – ha spiegato il 18enne comasco Fancellu che ha completato i suoi due anni nella categoria juniores – è stato un momento bellissimo, ero felicissimo di aver ottenuto questa opportunità. Non ci ho messo molto a decidere, non vedo l’ora di iniziare a gareggiare».