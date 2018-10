Domani spazio ai campionati italiani a cronometro: ecco gli orari di partenza

Domani in Piemonte, precisamente a Cavour, si svolgeranno finalmente i Campionati italiani a cronometro, grazie all’organizzazione dell’ASD Rostese Rodman. Ad aprire le danze saranno le donne, impegnate in un giro del tracciato di 20.5 km. Venticinque le partenti, tutte distanziate di 1′: la prima a scendere dalla pedana sarà Rachele Barbieri (Fiamme Oro) alle 12.00, l’ultima alle 12.24 Elisa Longo Borghini (Fiamme Oro).

Tra le altre atlete in gara ci saranno la campionessa europea in linea Marta Bastianelli, il recente bronzo in linea mondiale Tatiana Guderzo, la campionessa del mondo juniores della cronometro nel 2017 Elena Pirrone e la detentrice della miglior prestazione al mondo sull’ora Vittoria Bussi.

La lista completa delle partenti della cronometro

Gli uomini, invece, saranno trentadue e saranno divisi equamente in due blocchi, per evitare doppiaggi dato che il percorso da affrontare prevede due giri del circuito, per complessivi 41 km. Il primo a prendere il via alle 13.00 sarà Seid Lizde (Holdsworth Pro Racing), l’ultimo alle 14.15 Gianni Moscon (Team Sky).

Tra gli atleti impegnati vi sono Manuele Boaro (Bahrain Merida), Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec), Alessandro De Marchi (BMC Racing Team), Fabio Felline (Trek-Segafredo), Filippo Ganna (UAE Team Emirates) e Davide Martinelli (Quick Step Floors).

La lista completa dei partenti della cronometro