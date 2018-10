Parte il Master Cross: Vidoni e Casasola i vincitori a Cles

1 Minuti per leggerlo

Si inaugura in Trentino, a Cles, la quinta edizione del Master Cross Selle-SMP, con partenza un po’ in sordina causa concomitanza con la Coppa del Mondo, che vedrà il suo fulcro tra la fine di novembre e la metà di dicembre con 4 appuntamenti ormai tradizionali tra Brugherio, Faè di Oderzo, Gorizia e Vittorio Veneto.

La corsa maschile è stata vinta dal friulano Matteo Vidoni, alla prima vittoria internazionale, battendo solo all’ultimo giro Martino Fruet, fresco di vittoria nella seconda tappa del Giro d’Italia a Sappada, e Lorenzo Samparisi, finiti rispettivamente secondo e terzo.

Nella prova femminile, particolarmente rimaneggiata dalla folta presenza azzurra in Coppa, Sara Casasola ha avuto facilmente la meglio sulle giovanissime rivali (l’età media del podio è sotto i 20 anni): secondo posto per l’atleta di casa Letizia Borghesi, terzo per la promettente Nicole Fede.