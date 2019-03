Coppa delle Nazioni under 23, ecco i convocati per la Gent-Wevelgem

1 Minuti per leggerlo

Dopo l’appendice africana di febbraio con il Tour de l’Espoir, la Coppa delle Nazioni under 23 affronta la sua prima gara europea dell’anno domenica 31 marzo, quando si disputa la Gent-Wevelgem under 23, classica prova giovanile che nell’albo d’oro vanta vincitori di spessore come Greg Van Avermaet e Mads Pedersen.

Il commissario tecnico della nazionale under 23 Marino Amadori ha selezionato i seguenti sei atleti: gareggeranno nella prova fiamminga Gregorio Ferri (Zalf Euromobil Désirée Fior), Tommaso Fiaschi (Team Beltrami Tsa Hopplà Petroli Firenze), Fabio Mazzucco (Sangemini-Trevigiani-MG.KVis), Luca Mozzato (Dimension Data for Qhubeka), Nicola Venchiarutti (Cycling Team Friuli) e Samuele Zambelli (Iseo Rime Carnovali).