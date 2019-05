Corradini piazza il colpo al Gp Santa Rita di Castelfidardo

1 Minuti per leggerlo

La due giorni Marchigiana si completa con la sua seconda prova: dopo che ieri Begnoni si era imposto nella versione in circuito pianeggiante, il toscano Michele Corradini si è aggiudicato il Gran Premio Santa Rita sempre in quel di Castelfidardo. Una vittoria che è arrivata andato a sprintare su un gruppo selezionato dei migliori, dove a trovarsi beffati sono gli uomini della General Store: Daniel Smarzaro e Francesco Di Felice finiscono difatti al secondo e al terzo gradino del podio. Per Corradini, atleta del Team Fortebraccio, si tratta della seconda vittoria stagionale, sempre nelle Marche (si era aggiuidicato il Gp Dell’Industria di Civitanova Marche).