Scontata la squalifica, Davide Appollonio torna in gruppo con l’Amore&Vita-Prodir

Vi ricordate di Davide Appollonio? Passato pro’ nel 2010 con la Cervélo, il molisano ha poi militato nelle stagioni seguenti per Team Sky e AG2R La Mondiale, ottenendo tre successi fra Francia e Lussemburgo prima di trasferirsi nel 2015 alla Androni Giocattoli. Mentre era tesserato per il club piemontese, Appollonio era stato trovato positivo all’EPO in un controllo a sorpresa effettuato il 14 giugno 2015.

Le contraonalisi confermarono la positività e l’atleta venne licenziato dalla squadra, che lo citò in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni provocati, e squalificato per quattro anni dall’UCI. Terminato il periodo di sanzione nello scorso giugno, il trentenne Appollonio torna ora nel mondo del ciclismo: il nativo di Isernia ha infatti firmato un contratto con l’Amore&Vita-Prodir. Inizialmente il suo debutto avrebbe dovuto avvenire al Sibiu Tour, ma alcuni problemi burocratici hanno impedito tale avvenimento; nelle prossime gare a cui il team della famiglia Fanini si allineerà, Appollonio sarà tra gli atleti a disposizione dello staff.