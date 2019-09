Turul Romaniei, l’arrivo in salita sorride al russo Savva Novikov. Sesto Bais

La frazione decisiva del Turul Romaniei è quella odierna, la quarta, la Ploiesti-Cabana Piatra Arsa di 119.2 km, l’unica con arrivo in salita nella cinque giorni rumena. Sul traguardo a quasi 2000 metri di quota nei Carpazi si è assistito al primo successo della carriera in prove UCI per Savva Novikov. L’interessato ventenne della Lokosphinx, compagine sinora ancora a secco in stagione, ha attaccato a circa 4 km dal termine, riuscendo a resistere e a tagliare il traguardo in perfetta solitudine.

Alle sue spalle a 27″ un gruppetto di otto unità, con Karel Hnik (Elkov-Author) secondo davanti a Serghei Tvetcov (Romania). Seguono Attila Valter (CCC Development Team), Jan Barta (Elkov-Author), Davide Bais (Cycling Team Friuli), Emil Dima (Giotti Victoria), Alex Molenaar (Monkey Town-A Block) e Piotr Brozyna (CCC Development Team). Completa la top ten a 35″ Rodolfo Torres (Team Illuminate).

Giornata come prevedibile complessa per la maglia gialla Ivar Slik (Monkey Town-A Block), costretto a cedere le insegne del primato al compagno di squadra Alex Molenaar. Domani la chiusura della prova con una gara in circuito a Bucarest per complessivi 111.5 km da affrontare tra le strade della capitale.