Giro delle Marche in Rosa, nella prima tappa Marta Cavalli batte Soraya Paladin

Ai Campionati del Mondo sarà la riserva pronta ad entrare in caso di emergenze, ma intanto Marta Cavalli dimostra di essere in buona forma andando a vincere la prima tappa del Giro delle Marche in Rosa, gara a tappe che per la sua seconda edizione è stata promossa alla categoria UCI 2.2. La tappa si è disputata in circuito attorno a San Severino Marche per 77 chilometri complessivi e l’azione decisiva è scaturita proprio nel corso della quarta ed ultima tornata: dal gruppo sono uscite Soraya Paladin e Marta Cavalli che poi si sono giocate la vittoria in una volata a due. La più rapida è stata la giovane atleta della Valcar Cylance che ha centrato così la prima vittoria stagionale.

A 15″ di distanza sono arrivate la lituana Rasa Leleivyte (Vaiano) e la russa Diana Klimova (Zhiraf), mentre a seguire troviamo la tedesca Nadine Gill a 1’13” e quattro secondi più indietro un drappello di sette atlete regolato in volata da Chloe Hosking su Elizabeth Banks ed Elisa Balsamo