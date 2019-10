Un nuovo arrivo per il Team Colpack, è il turno di Francesco Della Lunga

Prosegue il rinnovamento della rosa del Team Colpack: la compagine bergamasca si assicura le prestazioni di un altro giovane promettente talento del vivaio azzurro, ovvero sia Francesco Della Lunga. Il diciottenne aretino, attualmente tesserato per il Gs Stabbia, ha raccolto quest’anno sei vittorie tra gli juniores.

Queste le parole del promettente toscana: «Reputo un privilegio questa offerta di una squadra importante come la Colpack e non potevo che accettare la richiesta. Mi troverà in una delle formazioni migliori d’Italia, che può offrirmi tante opportunità di crescita per magari riuscire in futuro a passare professionista come è accaduto a tanti altri ragazzi che mi hanno preceduto. Il prossimo sarà un anno di formazione per me, sicuramente sarà un piacere dare una mano ai compagni più esperti. Comunque spero di potermi ritagliare qualche momento personale e riuscire a raccogliere qualche piazzamento non sarebbe male. Poi in futuro si vedrà».