Milagro Mena correrà nella Servetto-Piumate, Anna Henderson va alla Sunweb

Prima mossa di mercato in vista della stagione 2020 per la formazione astigiana Servetto-Piumate-Beltrami TSA: il team diretto da Dario Rossino ha infatti annunciato ufficialmente l’ingaggio di Milagro Mena, 26enne costaricana con esperienza sia nel ciclismo su strada che nella mountain bike. Milagro Mena è la campionessa nazionale in carica della prova in linea, ma in carriera ha conquistato anche due titoli a cronometro e l’edizione del 2015 della Vuelta Femenina a Costa Rica: inoltre ha partecipato ad un’edizione dei Campionati del Mondo (2015) e ad una dei Giochi Olimpici (2016).

Per quanto riguarda il ciclismo femminile, altri trasferimenti per il prossimo anno sono stati annunciati ufficialmente oggi. La giovane britannica Anna Henderson, 21 anni da compiere il prossimo 14 novembre e delle qualità che hanno iniziato ad emergere nel corso dell’estate, sarà un’atleta del Team Sunweb: Henderson ha iniziato a gareggiare seriamente da circa tre anni dopo che in passato si era dedicata allo sci alpino con buoni risultati nelle categorie giovanili. Il team WNT-Rotor invece ha annunciato l’ingaggio della pistard danese Julie Leth proveniente dalla Bigla.