CdM su pista, saranno quattordici gli azzurri impegnati a Hong Kong

Dopo le due tappe europee di Minsk e Glasgow, la Coppa del Mondo su pista cambia continente e si sposta in oriente per tre settimane consecutive. Il primo appuntamento, in programma da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, è a Hong Kong, in un velodromo che ha ospitato nel 2017 il Campionato del Mondo.

Per la trasferta asiatica, il commissario tecnico del settore femminile Dino Salvoldi ha convocato Rachele Barbieri (Fiamme Oro), Elena Bissolati (Cicli Fiorin), Chiara Consonni (Valcar Cylance), Martina Fidanza (Fiamme Oro), Vittoria Guazzini (Fiamme Oro) e Miriam Vece (Valcar Cylance).

Più cospicua invece la pattuglia maschile agli ordini di Marco Villa, che ha selezionato Liam Bertazzo (Neri Sottoli Selle Italia KTM), Matteo Bianchi (Campana Imballaggi Rotogal), Carloalberto Giordani (Arvedi Cycling), Francesco Lamon (Fiamme Azzurre), Jonathan Milan (Cycling Team Friuli), Stefano Moro (Arvedi Cycling), Davide Plebani (Arvedi Cycling) e Michele Scartezzini (Fiamme Azzurre).