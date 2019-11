Assegnati i campionati italiani su strada 2020: uomini e donne élite corrono nel vicentino

Il Consiglio federale della FCI svoltosi oggi a Roma ha deliberato, tra le altre cose, l’assegnazione di diversi campionati italiani su strada per la stagione 2020. A spiccare in particolar modo è la provincia di Vicenza, che si assicura tre delle categorie principali.

La prova più attesa, quella in linea élite maschile, sarà organizzata tra Bassano del Grappa e la padovana Cittadella, in un percorso caratterizzato da diverse ascensioni della salita della Rosina; ad organizzare l’evento, al pari della prova cronometro open, è la GGLL Bike Promotion, società riconducibile a Filippo Pozzato e Luca Mazzanti. Anche le prove in linea élite femminile e juniores femminile si svolgeranno nel territorio berico a Castelgomberto, sede nel mese di ottobre 2019 della prove a cronometro femminili: a curare gli eventi è il Breganze Millennium.

Questo l’elenco delle varie categorie, con le date e le sedi delle prove:

– juniores uomini in linea, 14 giugno, Montegrotto Terme, società organizzatrice GS Work Service;

– under 23 uomini in linea, 20 giugno, Seano Carmignano, società organizzatrice UC Seanese Corse;

– donne élite in linea e donne juniores in linea, 21 giugno, Castelgomberto, società organizzatrice Breganze Millenium;

– cronosquadre open, 3 ottobre, Bibione, società organizzatrice Cintellese;

– uomini élite a cronometro e uomini élite in linea, 19-w1 giugno, Bassano del Grappa-Cittadella, società organizzatrice GGLL Bike Promotion;

– campionati giovanili su pista, ultima settimana di luglio, località San Giovanni al Natisone, organizzatore Comitato Regionale Friuli