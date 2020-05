Mondiali e Coppa del Mondo, ecco il nuovo calendario UCI della MTB

Nella giornata di ieri l’Unione Ciclistica Internazionale ha annunciato il nuovo calendario della mountain bike per quanto riguarda i Campionati del Mondo e le varie prove di Coppa del Mondo. Il Mondiale previsto inizialmente ad Albstadt in Germania, per le specialità del cross country sarà recuperato a Leogang in Austria che già avrebbe dovuto ospitare le gare di downhill; la rassegna iridata si terrà dal 5 all’11 ottobre. Questo è attualmente il programma dei vari Campionati del Mondo di MTB:

– 23 agosto: MTB Eliminator, Leuven (Belgio)

– 10-11 settembre: MTB Four Cross, Val di Sole (Italia)

– 5-11 ottobre: MTB Cross Country e Downhill, Leogang (Austria)

– 24-25 ottobre: MTB Marathon, Sakarya (Turchia)

Svelato anche il programma della nuova Coppa del Mondo che sarà inevitabilmente ridotto in termini numerici per le varie cancellazioni: tuttavia, alcune località si sono rese disponibili ad ospitare un doppio round di gare e così nell’arco di soli due mesi avremo 5 prove di Cross Country e 7 di Downhill. Ecco il programma:

– 5-6 Settembre: Lenzerheide, Svizzera (XCO/DHI)

– 12-13 Settembre: Val di Sole, Italia (XCO/DHI)

– 19-20 Settembre: Les Gets, Francia (XCO/DHI)

– 29 Settembre-4 Ottobre: Nove Mesto na Morave, Repubblica Ceca (XCO) – due round

– 15-18 Ottobre: Maribor, Slovenia (DHI) – due round

– 29 Ottobre-1 Novembre: Lousa, Portogallo (DHI) – due round