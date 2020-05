Squalifica di quattro anni per il colombiano Jarlinson Pantano

L’ex ciclista colombiano Jarlinson Pantano ha ricevuto una squalifica di quattro anni in seguito alla positività all’EPO riscontrata nel febbraio del 2019. Pantano, che a quel tempo correva per la Trek-Segafredo, si era dichiarato innocente ma aveva comunque rinunciato a difendersi per non rischiare di dilapidare i risparmi suoi e della sua famiglia: vincitore di una tappa del Tour de France nel 2016, Pantano aveva quindi annunciato il proprio ritiro dal ciclismo e aveva cercato fortuna nella politica locale candidandosi senza successo al Consiglio Regionale di Cali. Nel caso in cui cambiasse idea, Jarlinson Pantano (classe 1988) non potrà rientrare alle competizioni prima del 14 aprile 2023