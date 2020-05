La startlist del Sibiu Tour si impreziosisce con CCC Team e Israel StartUp Nation

Se nelle prossime settimane tutto andrà per il meglio, la prima corsa professionistica in programma sarà il Sibiu Tour in Romania in programma dal 2 al 5 luglio: tutte le prove più prestigiose sono state concentrate da agosto in poi, ma le squadre sono ansiose di riprendere e di mettere chilometri nelle gambe, quindi la partecipazione alla breve corsa a tappe romena – che giunge alla sua decima edizione – diventa ora molto più ambita rispetto quando si potesse pensare qualche mese fa. Gli organizzatori hanno comunicato che alla startlist provvisoria si sono aggiunte due squadre World Tour, il CCC Team (che doveva essere presente con la squadra Development) e la Israel StartUp Nation, che di fatto sono andate a sostituire alcune formazioni Continental che nel frattempo avevano cancellato la loro partecipazione. Nella lista delle squadre restano confermate diverse compagini di matrice italiana, comprese tutte e tre le Professional.

La lista delle squadre iscritte

World Tour: CCC Team, Israel Start-Up Nation

Professional: Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizanè, Vini Zabù-KTM

Continental: à Bloc CT, Akros-Excelsior-Thömus, Amore & Vita-Prodir, Cycling Team Friuli ASD, D’Amico-UM Tools, Dauner D&DQ-Akkon, Elkov-Kasper, Giotti Victoria, Mazowsze Serce Polski, Meridiana Kamen Team, Sangemini Trevigiani Mg.k Vis, Team Felbermayr-Simplon Wels, Team Novak, Team Sapura Cycling, Voster ATS Team

Nazionali: Romania